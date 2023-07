POL-WAF: Ahlen - Quad fährt vor Laternenmast, 2 Personen leicht verletzt

Warendorf (ots) - Ohne Licht, auf der Straße, in Schlangenlinien - so haben Zeigen am Freitag (07.07.2023, 01.30 Uhr) einen Fahrradfahrer in Ahlen beobachtet. Der 24-jährige Radfahrer aus Ahlen-Vorhelm konnte durch Polizisten wenig später auf der L 547 festgestellt werden. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte der junge Mann zu - dieser war positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und ...

