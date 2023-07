POL-WAF: Ahlen. Betrunken auf Fahrrad

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall hat sich am Donnerstag (06.07.2023, 17.15 Uhr) eine Motorradfahrerin in Sendenhorst schwer verletzt. Die 22-jährige Motorradfahrerin aus Hamm fuhr auf der L 585 in Richtung Albersloh. Auf Höhe einer Zufahrt Ahrenhorst kam sie aus noch unklarer Ursache von der Straße ab und flog in ein angrenzendes Maisfeld. Rettungskräfte brachten die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus. ...

