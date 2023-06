Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruchsversuch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmittag (20. 22.06.2023; 17 - 13:30 Uhr) versuchten unbekannte Täter in der Straße "Am Wasserturm" gewaltsam in eine Wohnung eines Wohnhauses einzudringen. Noch ist unklar, ob dies den Tätern gelang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Falls Sie im genannten Zeitraum Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

