POL-LIP: Schlangen. Zwei Schwerverletzte nach wetterbedingtem Unfall auf B1.

Am Donnerstagnachmittag (22.06.2023) kam es gegen 15:50 Uhr auf der B1 in Schlangen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Paderborner fuhr in Richtung Paderborn und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit seinem BMW 3er in den entgegenkommenden Mazda 3 eines 26-jährigen Horn-Bad Meinbergers. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro. Die B1 musste im Bereich Kohlstädt mehrere Stunden gesperrt werden.

