POL-LIP: Lage. Jugendliche beschädigen Statue.

Lippe (ots) - In der Straße "Grüner Weg" versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Trotz mehrfacher Ansätze gelang es den Täter nicht in das Objekt einzudringen, stattdessen hinterließen sie nur Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagabend 18 Uhr (16./17.06.2023). Falls Sie in diesem Zeitraum ...

