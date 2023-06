POL-LIP: Bad Salzuflen. Sexueller Übergriff - Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend (21.06.2023) beschädigten Jugendliche gegen 18:15 Uhr eine in der Lange Straße auf einer Parkbank "sitzende" Statue einer Frau mit einem Schraubendreher. Die Jugendlichen wurden noch am Tatort von einer Streife der Polizei kontrolliert. Der Schraubendreher wurde als Tatmittel sichergestellt. Die Schadenshöhe lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Wer Zeuge der Tat ...

