Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Gruppe von Jugendlichen tritt Person auf Spielplatz - Polizei sucht das Opfer und Zeugen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (21.06.2023) traten auf dem Spielplatz am Birkendamm zwei männliche Jugendliche aus einer Personengruppe heraus auf eine auf dem Boden liegende Person ein. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und machte auf sich aufmerksam, so dass die Gruppe in Richtung der Q1-Tankstelle flüchtete. Die Polizei konnte die Täter und die restliche Gruppe aus Jugendlichen in der Nähe feststellen, jedoch ohne die angegriffene Person, welche sich auch im Nachgang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat. Die Polizei ermittelt wegen dem Verdacht einer Straftat und ruft die Person, die angegriffen wurde und weitere Zeugen auf, sich telefonisch unter 05261 9330 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

