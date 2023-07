POL-WAF: Ahlen. Kind und Rentner kollidieren

Warendorf (ots) - Zusammengestoßen sind am Donnerstag (06.07.2023, 13.00 Uhr) eine Autofahrerin und ein Pedelec-Fahrer in Ennigerloh-Enniger. Die 36-jährige Frau fuhr in ihrem Pkw auf der Straße Pölinger Heide aus Neubeckum kommend, der 27-jährige Pedelec-Fahrer aus Enniger war zeitgleich auf dem Radweg der Pölinger Heide Richtung Vorhelm unterwegs. Im Bereich ...

mehr