POL-WAF: Ostbevern. Zusammenstoß mit Pedelec

Warendorf (ots) - Wir suchen den Fahrer eines roten Kleinwagens, der am Donnerstag (06.07.2023, 09.00 Uhr) in Telgte am Baßfeld unterwegs war. Ein 73-jähriger Radfahrer aus Telgte fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Wolbecker Straße vom Kreisverkehr kommend Richtung Steintor. An der Einmündung der Warendorfer Straße wollte er weiter geradeaus fahren, als plötzlich ein roter Kleinwagen, vor ihm nach rechts auf ...

