POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß mit E-Scooter

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind Anfang der Woche in eine Werkstatt in Sassenberg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Montag (03.07.23, 14.15 Uhr) und Dienstag (04.07.2023, 05.35 Uhr) Zugang zu der Werkstatt an der Rudolf-Diesel-Straße. Hier stahlen sie mehrere Werkzeuge und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

