Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Aufgefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Beckum

Am 08.07.23 kam es gegen 19.56 Uhr in Beckum auf der Geißlerstraße - in Höhe der Auffahrt zur Autobahn - zu einem Auffahrunfall. Ein 43-jähriger Ennigerloher stand mit seinem Renault vor der Rotlicht zeigenden Ampel, als ein weißer BMW auffuhr. Die Fahrerin des BMW, fuhr anschließend neben den PKW des Ennigerloher und hielt kurz. Als der 43-jährige die Fahrerin fragte, ob alles in Ordnung sei, setzte sie ihre Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte zunächst der BMW auf der Neubeckumer Straße aufgefunden werden. Die Tatverdächtige wurde wenig später in einem Gebüsch entdeckt, wo sie versuchte sich zu verstecken. Da die tatverdächtige 31-jährige aus Beckum alkoholisiert war, wurden ihr Blutproben entnommen. Der PKW und der Führerschein wurden sichergestellt.

