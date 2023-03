Polizei Hamburg

POL-HH: 230307-2. Mann bei Überfall in Hamburg-Barmbek-Süd verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.03.2023, 05:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, Hamburger Straße/Humboldtstraße

Sonntagmorgen ist ein 28-Jähriger bei einem Überfall durch zwei bislang unbekannte Täter in Barmbek-Süd lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traten die Täter an den Geschädigten heran und versuchten, ihm sein Handy zu entreißen. Anschließend versetzte einer der Männer dem Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand einen Stich in den Bauch und flüchtete - ohne Raubgut erlangt zu haben - mit seinem Komplizen über einen Laubengang an einem dortigen Einkaufszentrum in Richtung Heitmannstraße.

Der 28-Jährige setze einen Notruf ab. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn daraufhin zur Versorgung seiner Stichwunde in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert und stationär aufgenommen wurde. Inzwischen befindet der Geschädigte sich außer Lebensgefahr.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen, die nun beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 144) weitergeführt werden und noch andauern.

Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

1.) Täter mit Stichwerkzeug:

- männlich - circa 20 Jahre alt - schwarz mit hellerem Teint - bekleidet mit einem weißen Pullover

2.) Zweiter Täter:

- männlich - Anfang 20 - nordafrikanisches Erscheinungsbild - dunkle Locken - bekleidet mit einem schwarzen Pullover

Hinweise werden beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Ka.

