POL-HH: 230307-1. Mann verstirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg (ots)

Zeit: 06.03.2023, 19:25 Uhr

Ort: Hamburg-Ohlsdorf, Fuhlsbüttler Straße

Am Montagabend kam es in Ohlsdorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein 65-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren Anwohner durch Hilferufe auf das Feuer in der Wohnung des Mannes im achten Obergeschoss aufmerksam geworden und hatten daraufhin einen Notruf abgesetzt.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte die Wohnung bereits in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr den 65-Jährigen tot in seinem Pflegebett. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Für die Dauer des Einsatzes war die Fuhlsbüttler Straße zwischen Rübenkamp und Nordheimstraße bis 21:10 Uhr voll gesperrt.

Spezialisten der Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45) ermitteln jetzt zur Brandursache. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung durch Dritte liegen bislang nicht vor.

