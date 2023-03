Polizei Hamburg

POL-HH: 230306-2. Eine vorläufige Festnahme nach Verdacht eines Tötungsdelikts in Hamburg-Stellingen

Tatzeit: 06.03.2023, 04:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Ernst-Horn-Straße

Heute in den frühen Morgenstunden ist es in Stellingen zu einem Tötungsdelikt an einer hundertjährigen Frau gekommen. Die Mordkommission (LKA 41) ermittelt.

Der Enkel der Frau hatte den Notruf gewählt und mitgeteilt, seine Großmutter getötet zu haben. In der Wohnung der Frau trafen Polizeibeamte auf den 37-jährigen deutschen Tatverdächtigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Weiterhin fanden sie den leblosen Körper der Seniorin, die nach ersten Erkenntnissen durch erhebliche Gewalteinwirkung gegen den Körper verstorben war.

Die Ermittlungen, die die Beamten der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg führen, dauern an.

Der 37-Jährige soll am heutigen Tag einem Haftrichter zugeführt werden.

