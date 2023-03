POL-HH: 230306-3. Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt aufgefunden - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Tatzeit: 06.03.2023, 04:00 Uhr Tatort: Hamburg-Stellingen, Ernst-Horn-Straße Heute in den frühen Morgenstunden ist es in Stellingen zu einem Tötungsdelikt an einer hundertjährigen Frau gekommen. Die Mordkommission (LKA 41) ermittelt. Der Enkel der Frau hatte den Notruf gewählt und mitgeteilt, ...

mehr