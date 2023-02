Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Kurzzeitig vermisster Mann angetroffen und nach Hause gefahren

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.02.2023, wurde der Polizei mitgeteilt, dass man in Denzlingen einen älteren Herrn vermisse, der wohl mit unbekanntem Ziel am frühen Vormittag seine Wohnanlage verlassen hatte.

Für die Polizei, welche die erforderlichen Maßnahmen und eine Fahndung einleitete, kein unüblicher Einsatz.

Bereits wenige Stunden später, gegen 14.30 Uhr konnte eine Streife des Polizeirevier Freiburg-Süd den vermissten 86-Jährigen wohlbehalten in Freiburg antreffen und nach Hause fahren. Wie es sich darstellt, war er wohl in Denzlingen in einen Bus gestiegen und hatte dann die Orientierung verloren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell