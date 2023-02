Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Sachbeschädigung an der Kalvarien Kapelle - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannte beschmierten die Kalvarien Kapelle mit einem schwarzen Stern und einem nicht identifizierbaren Symbol. Der Tatzeitraum liegt am Dienstag, 07.02.2023 zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr. Des Weiteren wurde an einem Strahler das Abdeckungsglas zerstört und ein Kabel herausgerissen. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Ein Zeuge informierte die Polizei, ein Feuer zwischen oben genannter Uhrzeit an der Kapelle gesehen zu haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an der Kapelle gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell