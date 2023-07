Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle, Brände; Trickdiebstahl

Reutlingen (ots)

In Kindergarten eingebrochen

In einen Kindergarten in der Kurrerstraße ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein Passant eine beschädigte Scheibe am Kindergarten und verständigte die Einsatzkräfte. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich der Einbrecher über das Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft. Ein 25-jähriger, alkoholisierter Tatverdächtiger wurde in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und in Gewahrsam genommen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 800 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rn)

Reutlingen (RT): Kollision im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Schanzstraße / Hebbelstraße ist am Freitagmorgen ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert. Ein 15-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr den Gehweg der Schanzstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung und wechselte bei der Hebbelstraße auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit dem Opel eines 46 Jahre alten Mannes zusammen, der von der Hebbelstraße kommend in den Einmündungsbereich mit der Schanzstraße einfuhr. Der Jugendliche stürzte in der Folge zu Boden und verletzt sich augenscheinlich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Bei Rot losgefahren

Ein verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Karlstraße ereignet hat. Ein 67-jähriger Nissanfahrer befuhr die Karlstraße gegen 12.30 Uhr stadtauswärts und hielt zunächst an der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Silberburgstraße auf der linken der beiden Geradeausspuren an. Als die Ampel für die Linksabbieger auf Grün schaltete, fuhr der Mann irrtümlicherweise ebenfalls an. So kam es zur Kollision mit dem 55-jährigen Radfahrer, der von der Silberburgstraße kommend an der für Fußgänger und Radfahrer Grün zeigenden Ampel die Karlstraße überqueren wollte. Mit leichten Verletzungen wurde der Radler vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (ak)

Reutlingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Wohl aufgrund eines technischen Defekts hat ein VW Crafter am Donnerstagmittag, gegen 12.50 Uhr, auf der Überleitung der B 464 auf die B 27 in Richtung Stuttgart Feuer gefangen. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fahrer des Wagens die Flammen mit dem mitgeführten Feuerlöscher ablöschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der VW wurde abgeschleppt. (mr)

Wendlingen (ES): Auf Motorhaube aufgeladen

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Kurz nach 16 Uhr war eine 61 Jahre alte Frau mit einem VW Golf auf der Ulmer Straße aus Richtung Köngen herkommend unterwegs. An der Einmündung der Traubenstraße wollte sie nach links abbiegen, worauf es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Radler im Alter von 40 Jahren kam. Dieser befuhr neben einem Sattelzug den für Radfahrer freigegebenen Gehweg. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Mann mit samt seines Zweirads auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Straße geworfen. Hierbei erlitt der 40-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen musste nicht hinzugezogen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Autotür kollidiert

Ein 57-jähriger Pedelecfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße verletzt worden. Dort hatte gegen 18.15 Uhr ein 78-jähriger Audifahrer seinen Wagen in einer Parkbucht längs der Fahrbahn eingeparkt. Beim Öffnen der Fahrertür achtete er nicht auf den von hinten kommenden Radler, der deshalb mit der Autotür kollidierte und stürzte. Mit nach derzeitigen Stand leichten Verletzungen wurde der Verunglückte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw und am Pedelec blieb mit insgesamt 200 Euro überschaubar. (ak)

Nürtingen (ES): Mit Baum kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache ist eine Autofahrerin am Donnerstagabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 41 Jahre alte Frau befuhr mit einem Mercedes gegen 18.20 Uhr die Straße Am Lerchenberg, als sie im Bereich der Einmündung zum Erlenweg zu weit nach rechts geriet, eine Verkehrsinsel überfuhr und dann mit einem Baum kollidierte. Der Baum stürzte in der Folge um. Durch das schnelle Eingreifen einer Zeugin konnte der Wagen, der weiterrollte, auf den Gehweg gelenkt und dort zum Stehen gebracht werden. Durch den Rettungsdienst wurde die 41-Jährige nachfolgend in eine Klinik gebracht. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kleinkraftrad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Echterdingen erlitten. Kurz vor acht Uhr fuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi auf der Nikolaus-Otto-Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden 61-Jährigen auf einem Honda-Kleinkraftrad auf. Dieser wurde dadurch noch auf einen ebenfalls stehenden Opel geschoben und stürzte zu Boden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 2.500 Euro. (mr)

Wernau (ES): Pkw contra Traktor

Zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der L 1207. Der 40-jährige Lenker eines Mercedes war gegen 17 Uhr auf der Landesstraße von Wernau herkommend in Richtung Freitagshof unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Traktor eines 19-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden sowohl der Mercedes als auch der John Deere derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da ein Atemalkoholtest beim Autofahrer einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergab, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialmaschine war die L 1207 zeitweise voll gesperrt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Brand in Lagerhalle

Zu einem Brand in einer Firmenhalle in der Einsteinstraße sind am Donnerstagvormittag die Rettungskräfte ausgerückt. Ein 51-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit Flexarbeiten beschäftigt, als nach derzeitigem Kenntnisstand ein Funke ein in der Nähe befindliches Verdünnungsgemisch entzündet haben könnte. Mehrere Mitarbeiter löschten das Feuer, durch das Teile des Inventars in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr lüftete anschließend die verrauchte Halle. Zwei Mitarbeiter wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 50.000 Euro beziffert. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Brand von Strohballen (Zeugenaufruf)

Nach dem Brand mehrerer Strohballen an einem Feldweg in Verlängerung der Schönbergstraße ermittelt das Polizeirevier Kirchheim wegen des Verdachts der Brandstiftung. Drei bislang Unbekannte hatten die Ballen gegen 20 Uhr offenbar in Brand gesteckt und waren geflüchtet. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, setzte die begonnenen Löscharbeiten der Anwohner fort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Sie werden als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben und trugen Bauchtaschen sowie Baseball-Caps. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Altbach (ES): Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Altbach ist ein Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Opel die Industriestraße und wollte nach links in die Straße Kieswiesen abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Radfahrers im Alter von 62 Jahren, worauf es zur Kollision kam. Der Radler stürzte anschließend zu Boden. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war der Opel weder versichert noch zugelassen. Der Fahrer sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Kirchheim (ES): Trickdiebin unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein älterer Mann ist am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Golfplatzes in der Straße Schulerberg das Opfer einer dreisten Trickdiebin geworden. Der über 80 Jahre alte Mann wurde gegen 11.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz von einer jungen Frau im Alter zwischen 25 und 35 Jahren in einer ausländischen Sprache angesprochen. Diese wurde im Verlauf des Gesprächs immer aufdringlicher und berührte ihn schließlich mehrfach an den Händen. Nach jetzigen Erkenntnissen entwendete sie ihm hierbei eine hochwertige Uhr. Die unbekannte Täterin, die mit einer weißen Hose, dunklen Haaren und als füllig beschrieben wurde, flüchtete daraufhin wohl mit einem grauen Audi in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. (jp)

Tübingen (TÜ): Pkw contra Fahrrad

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Ein 69 Jahre alter Daimlerfahrer befuhr gegen 17.45 Uhr die Pfrondorfer Straße von Pfrondorf herkommend. An der Einmündung der Neuhaldenstraße kollidierte er mit dem 30-jährigen Rennradfahrer. Dieser zog sich bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Radfahrende kollidiert

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden ist es am Donnerstagabend in der Wilhelmstraße gekommen. Eine 39-Jährige war gegen 19.45 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Wilhelmstraße in Richtung Lustnau unterwegs. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Landhausstraße missachtete sie das Rotlicht. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-Jährigen, der mit seinem Rennrad die Fahrbahn an der Fußgängerampel überquerte. Beide Personen stürzten anschließend zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdient zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Frontalkollision auf Radweg

Auf dem Neckartalradweg hat sich am Donnerstagnachmittag eine Frontalkollision zwischen zwei Radfahrenden ereignet. Kurz vor 16.30 Uhr war dort ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer von Altenburg herkommend nach Kirchentellinsfurt unterwegs. Wohl aufgrund von Unachtsamkeit geriet er zu weit nach links und stieß frontal mit einer entgegenkommenden, 29-jährigen Radlerin zusammen. Ein ebenfalls entgegenkommender Radfahrer hatte noch rechtzeitig nach rechts auf eine Wiese ausweichen können. Die durch die Kollision verletzte Frau wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige war unverletzt geblieben. (mr)

Neustetten (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Remmingsheim. Der 56 Jahre alte Lenker eines Citroen, der gegen 19 Uhr auf der Finkenstraße unterwegs war, kollidierte an der Kreuzung mit der Vogelsangstraße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW eines 50-Jährigen. Dieser zog sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen. (mr)

Rangendingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L410 ereignet hat. Ein 39-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem Peugeot auf der Landesstraße in Richtung Haigerloch unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 65-Jährige abbremsen musste und krachte in das Heck ihres Renault. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte 39-Jährige sowie sein ebenfalls leichtverletzter 29-jähriger Beifahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt. Wenige Minuten später ereignete sich ein Folgeunfall. Ein 58-Jähriger musste gegen 16.40 Uhr aufgrund des vorangegangenen Unfalls mit seinem Mazda anhalten. Eine 17 Jahre alte Leichtkraftradlenkerin fuhr daraufhin auf den Mazda auf und verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (jp)

