POL-RT: Unfälle, Exhibitionist an Baggersee, Schlägereien, Brand

Metzingen (RT): Pedelec-Fahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Freitagnachmittag auf dem Radweg von Metzingen in Fahrtrichtung Dettingen an der Erms gestürzt und hierbei verletzt worden. Die Frau kam um 15.10 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache mit angehängtem Fahrradanhänger zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich eine Gesichtsverletzung zu und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik verbracht. Der Schaden am Pedelec beläuft sich auf insgesamt 300 Euro.

Esslingen (ES): Unfall mit hohem Sachschaden und vier Verletzten

Am Freitagnachmittag ist es gegen 16.20 Uhr im Einmündungsbereich der Stettener Straße zur Römerstraße im Bereich Katzenbühl zu einer Kollision zwischen zwei Pkw gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 81-jähriger Mann aus Esslingen mit seinem Peugeot 206 die Römerstraße aus Richtung Wiflingshausen kommend und missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines 56-jährigen VW-Fahrers aus Esslingen. Bei der nachfolgenden Kollision wurden beide Pkw schwer beschädigt. Während der Peugeot- und VW-Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, mussten die insgesamt vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge mit mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es kam während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Lichtenwald (ES): Motorradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag erlitten. Der 19-Jährige befuhr gegen 14.25 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Landstraße 1192 in Fahrtrichtung Hegenlohe. Kurz vor dem dortigen Ortseingang kam der Biker mit seiner Maschine aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts, kollidierte mit dem dortigen Bordstein und kam daraufhin zu Fall. Durch den Sturz zog sich der HONDA-Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Vorfahrt missachtet - Fahrzeuge erheblich beschädigt

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Plattenhardt. Die 21 Jahre alte Lenkerin eines Fiat, die gegen 16.30 Uhr auf der Scherlachstraße unterwegs war, kollidierte an der Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Hohenheimer Straße mit dem von rechts kommenden Saab einer 36-Jährigen. Eine vorsorglich alarmierte Rettungswagenbesatzung untersuchte die beiden Unfallbeteiligten vor Ort, beide blieben jedoch nach jetzigem Stand unverletzt. Zum Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten zwei Abschleppunternehmen beauftragt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist am Baggersee (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag am Hirschauer Baggersee im Rittweg unsittlich gezeigt. Eine Zeugin entdeckte den Mann, der in einem dortigen Gebüsch saß, erstmalig gegen 16.45 Uhr. Kurze Zeit später konnte dieselbe Zeugin den Mann, wiederum in ähnlicher Situation, an gleicher Stelle sehen. Nachdem die Zeugin den Mann daraufhin ansprach, ergriff dieser die Flucht und fuhr mit einem älteren, silbernen Fahrrad in Richtung Wurmlingen davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte er nicht mehr gefasst werden. Zeugen, die Hinweise zu dem etwa 40 Jahre alten Mann mit kurzen, dunklen Haaren, einer eher unsportlichen Figur, einem hellem T-Shirt, kurzer, dunkler Hose geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Tübingen (TÜ): Bei Schlägerei Messer gezückt

Im Rahmen einer Schlägerei hat in der Nacht zum Samstag gegen 23.05 Uhr in der Neckargasse ein junger Mann ein Messer gezückt. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten vier Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren in einen Streit. In dessen Verlauf zog ein Beteiligter ein Messer hervor und drohte damit seinen Kontrahenten. Stichbewegungen wurden jedoch nicht ausgeführt. Die Situation führte dazu, dass mehrere Passanten über Notruf die Polizei alarmierten, welche kurze Zeit später vor Ort eintraf und die aggressiven Parteien voneinander trennte. Der Messerführende musste hierbei zu Boden gebracht und fixiert werden. Das Messer wurde sichergestellt.

Tübingen (TÜ): Streitigkeiten (Zeugenaufruf)

In der Innenstadt ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei mit circa zehn Beteiligten gekommen. In der Haaggasse gerieten gegen 05.15 Uhr mehrere Personen kurzzeitig handfest aneinander, nachdem ein deutlich alkoholisierter 32-Jähriger zuvor zwei dunkelhäutige Personen rassistisch beleidigte. Bis zum Eintreffen der Polizei flüchteten die weiteren Beteiligten zu Fuß in Richtung Marktplatz. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der 32-Jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07071/972-8660 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Tübingen (TÜ): Gefahrenbremsung aufgrund Rennradfahrer - Fahrgast hierbei verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 60-jähriger Fahrgast eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Weilheim erlitten. Der Fahrer des Busses befuhr gegen 16.40 Uhr die Wilonstraße. Ein 42-jähriger Rennradfahrer bog hier, aus der Paul-Schneider-Straße kommend, nach rechts ab und verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot. Dadurch näherte sich der Rennradfahrer dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 61 Jahre alten Kraftomnibuslenker. Dieser musste sehr stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Rennradfahrer zu vermeiden. Durch die Gefahrenbremsung stürzte ein 60-jähriger Fahrgast auf den Boden und erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde. Zur medizinischen Versorgung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Albstadt (ZAK): Brand am Förderband einer Recycling-Firma

Am Freitagabend ist es gegen 21.00 Uhr bei der Müllzerkleinerung zu einem Brand auf einem Förderband einer Recycling-Firma gekommen. Nachdem sortierter Müll den sogenannten Nachzerkleinerer verlassen hatte, kam es auf dem Transportband zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung, weshalb umliegende Anwohner aufgefordert wurden, die Fenster zu schließen. Der Brand konnte von der Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. Es waren zwölf Fahrzeuge und 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

