Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verletzte Personen bei Hochzeitsfeier, Schlägerei, Brand, Widerstand, Einbruch, Verkehrsunfall mit Pferden

Reutlingen (ots)

Bei Hochzeitsfeier durch Rauchfackeln verletzt

Insgesamt elf Personen sind am Samstagabend auf einer Hochzeitsfeier in der Ferdinand-Lasalle-Straße leicht verletzt worden. Gegen 22.50 Uhr führten elf Gäste dem Hochzeitspaar im Freien eine "Bengalo-Show" vor. Durch die unsachgemäße Handhabung, möglicherweise in Kombination mit dem einsetzenden Regen, verursachten die Rauchfackeln Brandverletzungen bei den Agierenden. Die leicht verletzten Personen im Alter von 25 bis 47 Jahren wurden durch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht bzw. hatten sich teilweise schon selbständig in eine Klinik begeben. Eine Beteiligung Dritter kann ausgeschlossen werden.

Reutlingen (RT): Schlägerei (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, ist es in der Gartenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund 30 Jugendlichen gekommen. Zeugen teilten mit, dass mehrere Personen auf zwei junge Männer einschlagen. Obwohl die Polizei bereits kurze Zeit später vor Ort war, gelang es einem Teil der Beteiligten unerkannt zu fliehen. Zwei Geschädigte im Alter von 20 und 22 Jahren konnten angetroffen werden, der Jüngere musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen.

Filderstadt (ES): Dachstuhlbrand

In der Bonländer Hauptstraße ist am Sonntagmorgen, gegen 1.40 Uhr, der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand, der mutmaßlich am Vorabend durch Fassadenarbeiten entstanden war, schnell ablöschen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt, verletzt wurde niemand.

Esslingen (ES): Nach Sachbeschädigung Widerstand geleistet

Am Sonntagmorgen ist es in der Esslinger Innenstadt zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte gekommen. Nachdem eine Anruferin gegen 4 Uhr meldete, dass Glasscheiben an zwei Lokalen in der Heugasse beschädigt wurden, fuhren mehrere Streifenwagen die Örtlichkeit an. In der Franziskanergasse konnten zwei männliche alkoholisierte Personen im Alter von 21 und 25 Jahren durch eine Streife angetroffen werden. Da die Zeugenbeschreibung auf die beiden Passanten zutraf, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Bei der Personalienfeststellung attackierte der 25-Jährige einen Polizeibeamten. Weil sich auch der zweite Beschuldigte gegen die Maßnahmen der beiden Beamten wehrte, musste eine weitere Streife hinzugezogen werden. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der 25-jährige Beschuldigte, sowie eine 31-jährige Polizeibeamtin und ein 28-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten gegen die Männer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fensterscheiben ist noch nicht bekannt.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Versuchter Einbruch in Kiosk

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.30 Uhr, verschaffte sich ein 20-jähriger Mann in Kirchentellinsfurt Zugang auf das Gelände des Baggerseekiosks, indem er einen Bauzaun zur Seite bog. Der Eigentümer konnte den Vorgang beobachten und die Polizei verständigen. Der Beschuldigte und seine beiden Begleiter konnten vor Ort von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Entwendet wurde nach Angaben des Eigentümers nichts. Der 20-Jährige wird zur Anzeige gebracht.

Meßstetten (ZAK): Pkw mit Pferdeherde kollidiert

Am Sonntagmorgen ist ein Pkw auf der L 196 zwischen Hartheim und Heinstetten mit einer ausgebrochenen Pferdeherde kollidiert. Der 66-jährige Fahrer eines Kia befuhr gegen 2.15 Uhr die Landstraße, als mehrere Pferde, die vermutlich aufgrund des Unwetters die Pferdekoppel durchbrochen hatten, die Fahrbahn überquerten. Trotz einer eingeleiteten Bremsung konnte der Kia-Fahrer einen Zusammenstoß mit insgesamt drei Pferden nicht verhindern. Ein Pferd musste auf Grund der Schwere der Verletzungen vor Ort durch einen hinzugezogenen Jagdpächter erlöst werden. Zwei weitere verletzte Pferde wurden zurück zum Pferdehof gebracht und dort durch einen Tierarzt untersucht. Die restlichen vier ausgebrochenen Pferde konnten durch die Besitzer unverletzt wieder eingefangen und zurück zur Pferdekoppel gebracht werden. Durch den Zusammenstoß mit den Pferden entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb nach der medizinischen Versorgung seiner leichten Verletzungen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die L 196 war bis 4.15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell