POL-OE: Hinweise nach Diebstahlversuch gesucht

Lennestadt (ots) - Am Sonntag (25. Juni) sind Beamte gegen 01:15 Uhr zu einem Einsatz in der Hundemstraße gerufen worden. Einsatzanlass war eine alkoholisierte 40-Jährige, die bereits am Wochenende mehrfach bei der Polizei aufgrund ihres aggressiven Verhaltens aufgefallen war. Die Frau hatte bereits einen Platzverweis für die gesamte Innenstadt in Altenhundem erhalten, dem sie aber nicht nachkam. Sie zeigte sich ...

