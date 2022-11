Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Callcenter-Betrug

Mainz-Bretzenheim (ots)

Eine 85-Jährige erhielt am Mittwochnachmittag einen Anruf, bei dem sich ein bislang unbekannter Mann als Polizeibeamter ausgab. Im Hintergrund ist eine weinende Frau zu hören. Im Gespräch erzählte der Mann, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse die 85-Jährige nun eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro zahlen. Da die Seniorin nicht so viel Bargeld hatte und ihre Bank schon geschlossen hatte, sammelte sie das noch vorhandene Geld Zuhause zusammen. Sie übergab den fünfstelligen Betrag an einen Mann, der das Geld an ihrer Wohnanschrift abholte. Der 85-Jährigen wurde im Gespräch mit Angehörigen bewusst, dass sie Opfer eines Betruges wurde und erstattete Strafanzeige. Anhand einer Personenbeschreibung ermittelt die Mainzer Kriminalpolizei nun gegen die Täter. Der Abholer konnte durch die 85-Jährige als ca. 1,60 m groß beschrieben werden. Außerdem hatte der Mann ein rundes Gesicht, kurze schwarze Haare und war rasiert. Er war mit einer blauen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

