Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand gegen Polizeibeamte

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (25. Juni) sind Beamte gegen 01:15 Uhr zu einem Einsatz in der Hundemstraße gerufen worden. Einsatzanlass war eine alkoholisierte 40-Jährige, die bereits am Wochenende mehrfach bei der Polizei aufgrund ihres aggressiven Verhaltens aufgefallen war. Die Frau hatte bereits einen Platzverweis für die gesamte Innenstadt in Altenhundem erhalten, dem sie aber nicht nachkam. Sie zeigte sich gegenüber den Beamten erneut aggressiv und unkooperativ. Zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte die 40-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Als die Polizisten sie zur Polizeiwache bringen wollten, widersetzte sie sich den Maßnahmen der Beamten und versuchte diese, durch Tritte und Spucken zu verletzen. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige wegen Widerstandes.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell