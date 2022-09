LPI-SHL: Tank aufgebohrt

Suhl (ots) - In der Zeit von Sonntag, 16:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter drei Pachtgrundstücke in der Linsenhofer Straße in Suhl. Die Einbrecher verschafften sich unberechtigt und teils gewaltsam Zutritt zu den auf den Grundstücken befindlichen Gartenhäusern. Sie nahmen ein Luftgewehr mit Zubehör sowie Kaffee an sich. Auf einem der angegriffenen Grundstücke beschädigten die ...

mehr