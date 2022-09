Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in drei Gartenhäuser

Suhl (ots)

In der Zeit von Sonntag, 16:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter drei Pachtgrundstücke in der Linsenhofer Straße in Suhl. Die Einbrecher verschafften sich unberechtigt und teils gewaltsam Zutritt zu den auf den Grundstücken befindlichen Gartenhäusern. Sie nahmen ein Luftgewehr mit Zubehör sowie Kaffee an sich. Auf einem der angegriffenen Grundstücke beschädigten die Unbekannten das Türschloss und blieben scheinbar bei dem Versuch ins Innere zu gelangen erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben könenn, werden gebeten, sich telefonisch bei der Suhler Polizei (03681 369-0) zu melden.

