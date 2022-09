LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Schmalkalden (ots) - Auf ein Fahrrad im Wert von ca. 1.500 Euro hatten es bislang unbekannte Diebe in der Nacht zu Dienstag abgesehen. Der Geschädigte schloss sein E-Bike der Marke Fischer kurz vor Mittagnacht vor einem Schnellrestaurant "Am Schwimmbad" in Schmalkalden an. Als er kurze Zeit später zurückkam, traute er seinen Augen kaum. Gleich nachdem er den Diebstahl seines Zweirades feststellte, informierte er die Polizei. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht ...

