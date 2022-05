LPI-NDH: Hundebesitzer schlägt auf sein Tier ein, Zeugen schreiten ein

Nordhausen (ots) - Ein 92- jähriger Autofahrer parkte am Sonntagabend sein Auto auf dem Gehweg in der Bochumer Straße, um auf sein Grundstück fahren zu können. Ihm näherte sich ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Kurz vor dem Renault Clio löste sich die Fahrradkette, woraufhin der Radfahrer mit dem Auto kollidierte. Beide Männer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Am ...

mehr