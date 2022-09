LPI-SHL: Mutige Mitarbeiterin

Gethles (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag einen Pool, welcher auf einem Grundstück "An der Hauptstraße" in Gethles aufgestellt war. Die Unbekannten stachen mehrfach in die Plane des Pools ein und verursachten somit einen Schaden von ca. 1.300 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

