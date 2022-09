Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgelegtes Fahrrad

Heßberg/Hildburghausen (ots)

Montagmittag informierte eine Bürgerin die Polizei über den Fund eines Fahrrades am Ortsausgang Heßberg in Richtung Hildburghausen. Laut Zeugin steig zuvor eine männliche, scheinbar alkoholisierte Person vom Rad ab, legte das Gefährt in den Straßengraben und lief anschließend in Richtung Hildburghausen. Die alarmierte Polizeistreife konnte keine Person antreffen, stellte das Fahrrad jedoch fest und nahm es zur Eigentumssicherung mit auf die Dienststelle. Bis zum 21.09.2022 kann das Fahrrad bei der Hildburghäuser Polizei abgeholt werden. Anschließend wird es zuständigkeitshalber an das Fundbüro der Stadt übergeben.

