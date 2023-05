Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Suche nach Taschenräuber

Pforzheim (ots)

Nach einem Taschenraub am späten Montagabend in der Pforzheimer Nordstadt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Mann gegen 22:45 Uhr in der Kronprinzenstraße, beim Durchgang des dortigen Hotels zum Landratsamt, von einer männlichen Person angesprochen und nach Feuer gefragt worden. Während der Angesprochene in seiner Handtasche nach einem Feuerzeug suchte, kam eine weitere männliche Person hinzu. Einer der beiden Unbekannten versuchte ihm die Handtasche, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden, aus der Hand zu reißen. Der Räuber riss schlussendlich derart an der Tasche, dass der Geschädigte zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Anschließend flüchten die noch unbekannten Täter in Richtung "Goldene Pforte". Über die Täter ist ausschließlich bekannt, dass es sich um zwei Männer gehandelt hat.

Zeugen, die von dem Geschehen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

