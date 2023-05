POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Wohnhaus nach Brand unbewohnbar - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.05.2023, 15:15 Uhr

Loßburg (ots) - Ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro ist am Montagmorgen durch ein Feuer in Loßburg entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war gegen 06:20 Uhr der Leitstelle ein Schuppenbrand unmittelbar neben einem Wohnhaus im Brunnenweg gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streife war das Nebengebäude bereits in Vollbrand und die hintere Fassade des Wohngebäudes stand ebenfalls in Flammen. Während ...

