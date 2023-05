Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Loßburg (ots)

Ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro ist am Montagmorgen durch ein Feuer in Loßburg entstanden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war gegen 06:20 Uhr der Leitstelle ein Schuppenbrand unmittelbar neben einem Wohnhaus im Brunnenweg gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streife war das Nebengebäude bereits in Vollbrand und die hintere Fassade des Wohngebäudes stand ebenfalls in Flammen. Während der Löscharbeiten der angerückten Feuerwehr griff das Feuer auf den Dachstuhl des Wonhauses über. Die Löscharbeiten dauerten 2 Stunden an, wobei 100 Mann und 11 Fahrzeuge im Einsatz waren. Das Wohnhaus ist momentan nicht mehr bewohnbar. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminaltechnik war zur Spurensuche vor Ort. Hinweise auf die Brandursache liegen nach aktueller Erkenntnis nicht vor. Nach derzeitigem Stand kann weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Alpirsbach führt die Ermittlungen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell