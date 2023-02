Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholfahrten am Wochenende

Lennestadt / Attendorn (ots)

Am Samstag (4. Februar) und am Sonntag (5. Februar) haben Polizeibeamte in Altenhundem und Attendorn zwei alkoholisierte Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. In beiden Fällen, einmal am Samstagmorgen gegen 08:45 Uhr auf der B 517 und einmal am Sonntag gegen 03:30 Uhr auf der Kölner Straße, waren die Atemalkoholteste positiv. Die Beamten brachten die Beschuldigten auf die Polizeiwachen, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren untersagten die Polizisten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen, stellten jeweils die Führerscheine sicher und schrieben entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell