POL-RT: Nach Brand in Tiefgarage mit Leichenfund: Keine Hinweise auf Fremdverschulden - Baltmannsweiler

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.07.2023 / 17.37 Uhr

Nach dem Brand eines Fahrzeugs am Freitagnachmittag (14.07.2023) in einer Tiefgarage in Hohengehren, in dessen Verlauf in dem Wagen ein Leichnam aufgefunden worden war, ergaben die daraufhin geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass der 85-jährige Lenker des Pkw infolge einer medizinischen Ursache mit dem Fahrzeug gegen die Tiefgaragenwand stieß und sich der Wagen daraufhin entzündete. Der Senior konnte in der Folge nur noch tot geborgen werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

