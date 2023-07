Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Vorübergehend keine Besucherparkplätze beim Polizeirevier Kirchheim

Hohenstein-Oberstetten / Pfronstetten (RT): Mit Pkw überschlagen

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen hat ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen den Überschlag mit seinem Auto auf der B312 überstanden. Er war gegen 8.15 Uhr mit seinem Opel Corsa von Oberstetten kommend in Richtung Pfronstetten unterwegs, als er aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen geriet. In Folge des Gegenlenkens kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo der Wagen einen Wall nach oben fuhr, sich überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der 19-Jährige, der sein Auto selbstständig verlassen konnte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Corsa, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrzeugs war die B312 kurzzeitig voll gesperrt. (sm)

Kirchheim (ES): Vorübergehend keine Besucherparkplätze beim Polizeirevier

Ab nächster Woche, voraussichtlich bereits ab Montag, 24.7.2023, ist für Bürgerinnen und Bürger eine Zufahrt zum Polizeirevier in der Dettinger Straße 101 aufgrund von Baumaßnahmen nicht möglich und es stehen dort keine Parkplätze zur Verfügung. Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge im Umfeld zu parken. Der Eingang des Polizeireviers ist zu Fuß wie gewohnt über die Dettinger Straße erreichbar. Die Bauarbeiten werden aller Voraussicht nach sechs bis acht Wochen andauern. Telefonisch ist das Polizeirevier unter 07021/501-0 zu erreichen. (sm)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer und Fußgänger zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag, zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr, bei den Treppen des Gebäudes der Diözese am Eugen-Bolz-Platz ereignet hat. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein unbekannter Radfahrer den linken Gehweg der Oberen Gasse und bog anschließend auf den Eugen-Bolz-Platz ein. Vor den Treppen kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Gehweg entgegenkommenden, elf Jahre alten Fußgänger. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Jungen war nicht erforderlich. Der Radfahrer, der im Zuge des Zusammenstoßes gestürzt war, fuhr nach einem kurzen Gespräch mit dem Kind davon. Der Radler wird als etwa 70 Jahre alter Mann mit weißen, kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine Brille mit runden Gläsern und war mit einem weißen Fahrrad unterwegs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die Gäste einer gegenüberliegenden Gaststätte, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660, zu melden. (rn)

Mössingen (TÜ): Brand nach Staubablagerung

In einem Geschäft in der Straße Im Bärengarten ist am Donnerstagvormittag eine Maschine in Brand geraten. Der Geschäftsinhaber bemerkte gegen 10.20 Uhr wie diese möglicherweise aufgrund unbemerkter Staubablagerungen Feuer gefangen hatte. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kam, brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (jp)

Balingen (ZAK): Mit Mountainbike gestürzt

Eine 40-Jährige ist beim Sturz von ihrem Fahrrad am Donnerstagmorgen in der Marienburger Straße leicht verletzt worden. Sie fuhr dort gegen 7.50 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Gehweg in Richtung Albrechtstraße. Als sie den eigenen Angaben zufolge in ein Schlagloch fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An ihrem Mountainbike war nur ein geringer Sachschaden entstanden. (sm)

Albstadt (ZAK): Nach Kollision abgeschleppt

In Ebingen ist es am Donnerstagvormittag zur Kollision zweier Autos gekommen. Kurz vor zehn Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Frau mit einem Kia die Schützenstraße in Richtung Friedrichstraße. Nachdem sie an der dortigen Stopp-Stelle angehalten hatte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Peugeot einer 63-Jährigen kam. Deren Pkw wurde dabei derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. (mr)

