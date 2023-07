Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pfefferspray im Klassenzimmer gesprüht?

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Mit Pfefferspray gesprüht?

Zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte ist es am Donnerstagvormittag an einer Schule in der Straße In den Anlagen im Stadtteil Nellingen gekommen. Gegen 10.50 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem mehrere Mädchen und Jungs einer neunten Klasse über Atemwegsreizungen und Augenbrennen geklagt hatten. Von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst wurde vorsorglich die Schule geräumt und etwa 40 Klassen evakuiert. Messungen von Spezialisten der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf gesundheitsschädliche Substanzen. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren wurden vom Rettungsdienst ambulant behandelt und konnten anschließend nach Hause entlassen werden. Die restlichen Klassen konnten zwischenzeitlich den Unterricht wieder aufnehmen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die darauf hindeuten, dass ein Mitschüler Pfefferspray versprüht haben könnte. Im Einsatz waren, neben der Polizei, die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften. (jp)

