Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Wittlich (ots)

Am Freitag, 16.12.2022, 23:30 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem PKW die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich-Wengerohr. Beim Abbiegevorgang in die Straße "Neuerburger Weg" kollidierte sie mit einer Grundstücksmauer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Fahrzeug der 21-Jährigen sämtliche Scheiben vereist waren, wodurch die Sicht der Fahrerin erheblich beeinträchtigt war.

Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Mitinsassen leichtverletzt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass sämtliche Fahrzeugscheiben vor Fahrtantritt von Schnee und Eis befreit werden müssen, um eine einwandfreie Sicht beim Führen des Fahrzeugs zu gewährleisten und eine Unfallgefahr zu minimieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell