POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Vermisstensuche; Brand

Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmittag auf einem Radweg neben der Robert-Scott-Straße ereignet hat. Eine 27-Jährige befuhr gegen 13.30 Uhr den Weg mit ihrem Citybike, stürzte ohne Fremdbeteiligung und verletzte sich hierbei augenscheinlich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Reutlingen (RT): Nach Kollision davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Stadtteil Storlach. Gegen 17.10 Uhr war dort eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf auf der Tannenberger Straße in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs. Von links aus der Storlachstraße kommend fuhr ein noch unbekannter Fahrradfahrer in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem hinteren Fahrzeugbereich des vorfahrtsberechtigten Golf. Dabei entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Nachdem die 62-Jährige geäußerte hatte, zur Unfallaufnahme die Polizei zu verständigen, flüchtete der Radler in Richtung Orschel-Hagen. Der gesuchte Fahrradfahrer ist circa 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er ist von normaler Statur und trug zum Unfallzeitpunkt schwarzes, lockiges Haar sowie einen schwarzen Vollbart. Er war dunkel gekleidet und trug einen grauen Rucksack bei sich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Pkw contra Fußgängerin

Augenscheinlich leicht verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Metzinger Straße. Ein 88-jähriger Opel-Lenker fuhr gegen 13.55 Uhr rückwärts in eine Parklücke und übersah hierbei eine gleichaltrige Fußgängerin. Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Der Rettungsdienst brachte sie nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine nahegelegene Klinik. Über dies hinaus war der Autofahrer gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Neckartenzlingen (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Seinen Führerschein abgeben musste ein 23 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag. Der Mann bog gegen 17.50 Uhr mit seinem 5er BMW von der Steinachstraße in die Stuttgarter Straße ab und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er das Geländer einer Unterführung und verletzte sich durch den ausgelösten Airbag ersten Erkenntnissen zufolge schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik. Ein beim 23-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest hatte einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille ergeben. Er musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führschein abgeben. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 23.000 Euro geschätzt. (jp)

Esslingen (ES): Einbruch in Wäldenbronn

Im Brunnwiesenweg in Wäldenbronn hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, elf Uhr, und Samstag, 14 Uhr, wurde die Tür einer dortigen Wohnung von einem Unbekannten gewaltsam geöffnet. Ob der Täter auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag in Oberensingen zugezogen. Der 58-Jährige war kurz nach 9.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Stuttgarter Straße in Richtung Wolfschlugen unterwegs, als er infolge eines Bremsmanövers alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend in eine Klinik. Da ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden am Motorrad beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

Lenningen (ES): Pkw-Aufbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In Oberlenningen sind in der Nacht zum Sonntag zwei Pkw-Aufbrecher unterwegs gewesen. Ein Zeuge hatte gegen 4.10 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihm die an abgestellten Autos hantierenden Männer aufgefallen waren. Die Tatverdächtigen konnten von den alarmierten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden im Bereich Wannenweg / Wielandsteinweg mehrere Pkw angegangen. Zwei der Fahrzeuge wurden dabei offenbar gewaltsam geöffnet. Angaben über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor. Beide Täter sind circa 25 - 30 Jahre alt und ungefähr 180 - 185 cm groß. Einer der Männer hatte dunkle, zu einem Zopf gebundene Haare, war mit einer schwarzen Hose sowie einem weißen T-Shirt bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Sein Komplize war komplett schwarz gekleidet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0. (mr)

Bissingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall in der Vordere Straße sind die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei am Sonntagvormittag ausgerückt. Ein 64-Jähriger war mit seinem Skoda gegen 9.50 Uhr auf der Vordere Straße ortseinwärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Mörikestraße kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und streife dort einen am Fahrbahnrand geparkten Ford, ehe er über den dortigen Gehweg hinweg mit dem Wagen gegen einen Gartenzaun prallte. Weil er angab, kurz zuvor von einem Insekt gestochen worden zu sein, brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend, gegen 19.10 Uhr, im Pfalzhaldenweg ereignet hat und daraufhin bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 36-Jähriger mit seinem VW Polo auf dem Pfalzhaldenweg unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Daraufhin soll ein Rennradradfahrer den Polo links überholt und dabei die Fahrzeugseite und den Seitenspiegel beschädigt haben. Der Radler, der zunächst zu Boden gestürzt war, fuhr anschließend mit seinem schwarzen Rennrad in Richtung Innenstadt davon. Er soll schwarze Radkleidung und weiß/schwarze Rennradschuhe sowie einen schwarzen Helm getragen haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660, zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Geparkten Pkw angegangen

Ein Unbekannter hat sich am Sonntagabend an einem in der Schloßbergstraße abgestellten Skoda zu schaffen gemacht. Zwischen 17.50 Uhr und 18.40 Uhr verschaffte sich der Täter auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem verschlossen geparkten Wagen und entwendete einen auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack. In diesem befanden sich unter anderem Elektronikartikel und ein Geldbeutel samt Inhalt. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rn)

Rottenburg (TÜ): In Schule eingebrochen

Eine Schule in der Kornstraße in Ergenzingen ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 14.10 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein und suchte nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Milchdieb festgenommen

In ein Wohnhaus im Schleifmühleweg ist am Sonntagmorgen ein Mann eingebrochen und wenig später durch die Polizei festgenommen worden. Der zunächst Unbekannte drang gegen 8.30 Uhr durch ein offenes Fenster in eine dortige Wohnung ein und entwendete nach aktuellen Erkenntnissen mindestens eine Packung Milch. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge Bilder des Flüchtenden gefertigt hatte, wurde der 38-jährige Tatverdächtige von einer Fußstreifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen erkannt und festgenommen. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Im Anschluss an die erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Tübingen (TÜ): Brand von Elektroschrott

In der Reutlinger Straße hat am Sonntagvormittag auf einem Gelände einer Firma Elektroschrott gebrannt. Gegen 11.50 Uhr entzündeten sich auf dem circa 25 Quadratmeter großen Haufen wohl mehrere Batterien. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften anrückte, konnte den kleinen Brand rasch löschen. Durch die Beschädigung der metallenen Überdachung entstand nach jetzigen Erkenntnissen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löschmaßnahmen war die Reutlinger Straße komplett gesperrt. Aktuell wird nicht von Fremdverschulden ausgegangen. (jp)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Auffahrunfall am Sonntagabend auf der B27, im Bereich der Abzweigung Waldhörnlestraße geführt. Ein 24-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Bundesstraße von Hechingen kommend, in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet und ein 36-Jähriger mit seinem Fiat 500 verkehrsbedingt abbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Wagen so heftig ins Heck des Fiat, dass dieser auf einen Dacia Duster einer 34-Jährigen aufgeschoben wurde. Nur wenige Augenblicke später fuhr ein 32-Jähriger, der ebenfalls den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, auf den zuletzt stehenden Audi auf. Während die Dacia-Fahrerin und der Peugeot-Fahrer unverletzt blieben, erlitten der Fiat-Fahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 34, acht und fünf Jahren nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Auch der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Untersuchung lehnte er aber ab. Der Audi und der Fiat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. (cw)

Mössingen-Öschingen (TÜ): Erfolgreiche Vermisstensuche

Der Besatzung eines Polizeihubschraubers ist es zu verdanken, dass eine vermisste Seniorin am Sonntagabend rechtzeitig gefunden werden konnte. Mit zahlreichen Einsatzkräften haben Polizei und Rettungsdienst am Sonntagabend nach einer 81 Jahre alten Frau gesucht. Die Dame hatte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ihre Wohnanschrift zu einem abendlichen Spaziergang verlassen. Nachdem sie nicht zur üblichen Zeit zurückkehrte, machten sich zunächst Angehörige auf die Suche, bevor gegen 23 Uhr die Polizei verständigt wurde. Im Verlauf der sofort eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte die Frau in freiem Feld auf einer Wiese liegend von der Hubschrauberbesatzung gesichtet werden. Diese lotste die Einsatzkräfte zu der Dame, die wie sich nachfolgend herausstellte, bei ihrem Spaziergang müde geworden war und sich zum Ausruhen in die Wiese gelegt hatte. Nach einer Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte die Seniorin unverletzt ihren Angehörigen übergeben werden. (cw)

Balingen (ZAK): Diebstahl aus Pkw

Auf einen Geldbeutel hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Samstag, 10.50 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, einen Pkw in der Talstraße angegangen hat. Auf unbekannte Weise gelang es dem Täter, den dort abgestellten Kia zu öffnen. Anschließend entwendete er den darin befindlichen Geldbeutel samt Inhalt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Jungingen (ZAK): Mit Schlagstock angegriffen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen in der Nähe eines Jugendzentrums in der Straße Im Wasser. Dort war es gegen 5.45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 23 Jahre alten Mann und mehreren Besuchern des Jugendzentrums gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten in Handgreiflichkeiten, bei denen der 23-Jährige wohl einen Schlagstock gegen einen Gleichaltrigen eingesetzt haben soll. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Im Anschluss war es zu einem weiteren Gerangel zwischen dem Tatverdächtigen und mehreren weiteren Personen gekommen, wobei dieser leichte Verletzungen erlitt. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Ablauf und Hintergrund der Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (jp)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Daciafahrer befuhr gegen 12.45 Uhr die Hermann-Rehm-Straße in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden und geradesausfahrenden 25-jährigen VW-Lenkers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. (jp)

Albstadt (ZAK): Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Sonntagmorgen gegen eine 54-Jährige. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog diese mit ihrem Hyundai gegen 8.10 Uhr in Tailfingen von der Thaliastraße nach rechts in die Goethestraße ein und geriet hierbei in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Nachdem die Frau zu einer nahegelegenen Tankstelle weitergefahren und dort von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen worden war, setzte sie ihre Fahrt weiter fort. Die Tatverdächtige konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten zusammen mit dem beschädigten Hyundai an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die 54-Jährige war deutlich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie musste anschließend noch eine Blutprobe abgeben. (mr)

