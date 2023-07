Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalkollision

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Frontalkollision

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von circa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 313 zwischen Engstingen und Trochtelfingen ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Renault Megane gegen 21.20 Uhr die B 313 in Fahrtrichtung Trochtelfingen. Im Bereich der Bahnhaltestelle Alb-Gold geriet der 30-jährige Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Up einer entgegenkommenden 24-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der VW, kam von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung, während der Renault in die Leitplanke prallte. Sowohl die 24-Jährige, der 30-Jährige als auch dessen 32-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Zudem wurde auch ein dritter Pkw der Marke Jeep, welcher hinter dem VW fuhr, durch umherfliegenden Fahrzeugteile beschädigt. Die B 313 musste in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Straßenmeisterei Münsingen zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

