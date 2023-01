Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Einbrecher dringen über gekipptes Fenster ein +++ Gescheiterter Trickbetrug

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 17.01.2023, 07:05 Uhr bis 14:20 Uhr

(sun)Am Dienstag brachen unbekannte Täter in Wiesbaden in der Dotzheimer Straße in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung ein. Zwischen 07:05 Uhr und 14:20 Uhr brachen die Einbrecher mit einem unbekannten Werkzeug die Tür auf. Nachdem sie Zutritt in die Wohnung erlangt hatten, durchsuchten sie die einzelnen Räume und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Man geht dabei von ei Polizeipresse.de: Storyeingabe nem Wert in Höhe von circa 1.500 Euro aus. Der Sachschaden beträgt ungefähr 350 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher dringen über gekipptes Fenster ein, Wiesbaden, Bierstadt, Zieglerstraße, Montag, 16.01.2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 17.01.2023, 09:00 Uhr

(jn)Ein Fenster in gekippter Stellung haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag für einen Einbruch in eine Gaststätte in Bierstadt genutzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge, drangen die Täter zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr über das Fenster an der Gebäuderückseite des in der Zieglerstraße gelegenen Gebäudes ein. Dabei entstand lediglich ein geringer Sachschaden. In den Räumlichkeiten machten sie sich auf die Suche nach Beute und entwendeten die "Kellner-Geldbörse" und ein Smartphone, bevor sie unerkannt flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Gescheiterter Trickbetrug,

Wiesbaden, Dienstag, 17.01.2023

(sun)Am vergangenen Dienstag, den 17.01.2023, wurde eine Frau aus Wiesbaden mit einem Trickbetrug hinter das Licht geführt. Ein unbekannter Täter kontaktierte die 83-Jährige und teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe, wofür eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro fällig wäre. Bei dem Versuch das Geld für die Kaution abzuheben, erfuhr die 83-Jährige, dass es nicht möglich wäre, so viel Geld auf einmal abzuheben. Anschließend kontaktierte sie den unbekannten Täter, welcher nach dieser Information das Telefonat beendete. Zu einer Geldübergabe ist es nicht gekommen. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Polizei oder Staatsanwaltschaft werden sie niemals am Telefon zu sofortigen Geldüberweisungen oder -abhebungen auffordern. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies zunächst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

4. E-Bike mitsamt Schloss gestohlen,

Wiesbaden, Martinstraße, Dienstag, 17.01.2023, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(sun)Am Dienstagmittag wurde ein hochwertiges E-Bike in Wiesbaden gestohlen. Zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr öffnete der unbekannte Täter in der Martinstraße gewaltsam das Kettenschloss zur Sicherung eines E-Bikes. Anschließend wurde das Fahrrad mitsamt des Schlosses von dem Dieb gestohlen. Er floh in unbekannte Richtung. Der Wert des Fahrrads und des Schlosses liegt bei circa 3.225 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345-2440 in Verbindung zu setzen.

