Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(war) Diebstahl eines Pkw BMW X3 in Elze

Im Zeitraum vom 06.12.2022, gegen 17:30 Uhr bis 07.12.2022, gegen 07:00 Uhr, wird durch einen bislang unbekannten Täter der Pkw des Geschädigten der Marke BMW X3 in der Farbe Schwarz in der Falkenstraße komplett entwendet. Der Pkw war in dem Tatzeitraum in der Einfahrt des Geschädigten ordnungsgemäß geparkt. An dem Pkw befinden sich keine individuellen Merkmale. Der Zeitwert des Pkw beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Baumaschine in Elze

Im Zeitraum vom 05.12.2022, gegen 10:00 Uhr bis 07.12.2022, gegen 05:30 Uhr, wird durch einen bislang unbekannten Täter eine Baumaschine, von der offenen Ladefläche eines Transporters des Geschädigten entwendet. Der Transporter war ordnungsgemäß in der Straße Am Hanlah geparkt. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen Stampfer der Marke Wacker in der Farbe Schwarz und Gelb. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell