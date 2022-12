Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bockenem - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (bf). Am heutigen Tage, den 06.12.2022, ist es in der Bürgermeister-Sander-Straße in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die geschädigte Autofahrerin ihr Fahrzeug gegen 06:50 Uhr an der Unfallörtlichkeit am Fahrbahnrand. Als sie gegen 14:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest.

Vermutlich stieß ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges und verursachte dadurch den Schaden. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

