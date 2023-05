POL-PPRP: Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Bereits am 21.05.2023, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Oppauer Straße ein. Es gelang ihnen einen Geldbeutel zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Da bislang keine Hinweise auf die Unbekannten vorliegen, bittet die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Zeugen sich zu melden. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

