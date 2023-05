POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots) - Ein 64-Jähriger wurde am Dienstag (23.05.2023), gegen 11.10 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann an einem Parkautomaten im Bereich der Pettenkoferstraße angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Der 64-Jährige öffnete daraufhin seinen Geldbeutel und suchte nach Wechselgeld. Gleichzeitig griff der Unbekannte in den Geldbeutel, bediente sich an dem Bargeld und flüchtete mit 180 Euro. Der Täter war zwischen 1,75 m und 1,80 m groß, von korpulenter ...

