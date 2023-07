Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 13-Jährige ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel/ Schwalm-Eder-Kreis:

Die seit Ende Juni vermisste Marcella W. (13) aus Kassel ist wieder da. Nachdem sich die Polizei am Montag bei der Suche nach dem Mädchen an die Öffentlichkeit gewendet hatte, ging am heutigen Freitag ein Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten im Schwalm-Eder-Kreis ein. Die 13-Jährige konnte dort tatsächlich durch eine Streife der Polizeistation Melsungen angetroffen und in Obhut genommen werden. Ihr geht es gut. Hinweise auf Straftaten haben sich in diesem Zusammenhang nicht ergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 13-Jährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des Mädchens soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

