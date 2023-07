Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 49-Jähriger randaliert nach Entlassung aus der Gewahrsamszelle vor Polizeipräsidium: Erneute Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 49-Jähriger aus Kassel musste seit dem gestrigen Mittwochnachmittag gleich zweimal in den Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums in Kassel aufgenommen werden. Zunächst hatte der Mann gegen 17:30 Uhr in einem Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel mehrere Waren gestohlen und sich derart renitent verhalten, dass die Angestellten die Polizei riefen. Auch im Beisein der Streife des Innenstadtreviers zeigte sich der vor dem Geschäft festgehaltene Ladendieb, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, äußerst aggressiv und beleidigte vorbeilaufende Passanten und die Polizisten. In der Hosentasche des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Klappmesser, weshalb sie ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls gegen ihn einleiteten. Da der offenbar unter Drogeneinfluss stehende 49-Jährige bereits während der Anzeigenaufnahme trotz eines Platzverweises mehrfach versuchte, das Geschäft erneut zu betreten und lautstark weitere Diebstähle ankündigte, brachten die Polizisten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Nach mehreren Stunden in der Gewahrsamszelle wurde er schließlich gegen 23 Uhr auf freien Fuß entlassen. Damit war der 49-Jährige aber offensichtlich überhaupt nicht einverstanden, da er nur wenige Minuten später randalierte, indem er zunächst im Grünen Weg gegen geparkte Autos trat und anschließend die Schranke des Polizeipräsidiums übersteigen wollte. Erneut klickten wenige Augenblicke später die Handschellen für den aggressiven Mann, der bei seinem zweiten Aufenthalt den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen musste. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

