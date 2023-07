Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher klauen Ford Fiesta und Pedelec: Kripo sucht Zeugen im Vorderen Westen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte sind am Wochenende in die Büroräume einer Firma im Kasseler Vorderen Westen eingebrochen und haben dabei den Schlüssel für einen Ford Fiesta erbeutet. Anschließend nutzten sie den Fahrzeugschlüssel, um den blauen Pkw, der hinter dem Firmengebäude in einer Garage stand, zu stehlen. Die Fahndung nach dem acht Jahre alten Auto mit dem Kennzeichen HX-ML 1975 im Wert von ca. 8.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg. Darüber hinaus erbeuteten die Täter ein neuwertiges rotes Pedelec vom Hersteller Specialized im Wert von rund 7.000 Euro. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Wie die am gestrigen Dienstag zum Tatort in der Reginastraße gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Firma eingebrochen. Aus zwei Büroräumen erbeuteten sie den Fahrzeugschlüssel und das Pedelec. Anschließend stahlen die Einbrecher den Ford Fiesta. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 4 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zur Tat oder auf die Täter werden unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel entgegengenommen.

