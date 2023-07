Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher trifft auf Bewohnerin und flüchtet: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Eine böse Überraschung erlebt am gestrigen Montagmittag die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Osterbergstraße in Vellmar. Sie hatte verdächtige Geräusche aus dem Kellergeschoss gehört und war beim Nachsehen im Treppenhaus auf einen Einbrecher getroffen. Der Täter hatte daraufhin das Weite gesucht und war geflüchtet, ohne Beute gemacht zu haben. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Notruf der Bewohnerin war um 12:40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der als schlanker und dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, war der Unbekannte durch ein offenstehendes Fenster in das Kellergeschoss des Hauses eingestiegen und hatte sich in mehreren Räumen auf Beutezug begeben. Als der Täter diesen im oberen Geschoss fortsetzten wollte, war er von der Bewohnerin ertappt worden, woraufhin er wieder ins Kellergeschoss lief und von dort nach draußen flüchtete. Im Garten fanden die Beamten Wertgegenstände wie Schmuck und ein Handy, die vom Täter offenbar bereits für den Abtransport deponiert worden waren.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell