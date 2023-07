Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Verletzte bei Auffahrunfall am Holländischen Platz

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Montagabend kam es am Holländischen Platz in Kassel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, bei dem vier Personen verletzt wurden. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall auf der Wolfhager Straße, Ecke Holländischer Platz, gegen 22 Uhr ereignet. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer aus Kassel war auf dem linken der beiden Geradeausfahrstreifen der Wolfhager Straße in Richtung Holländischer Platz unterwegs und hielt an der Kreuzung an der Ampel an, da diese auf Rot umschaltete. Eine 46-jährige Frau aus Kassel am Steuer eines nachfolgenden Audi konnte nach eigenen Angaben auf regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Beide Fahrer sowie der 28-jährige Beifahrer aus Kassel in dem Opel wurden leicht verletzt. Eine weitere verletzte Insassin des Opel wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften sowie einem Notarzt und später in einem Krankenhaus versorgt. Lebensgefahr besteht für die 24-jährige Frau aus Kassel nicht. Der erheblich beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen rund um den Holländischen Platz. Gegen 23 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

