Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zweifache Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 23 Uhr, kam es in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 33-Jährigen Autofahrer und einem 42-Jährigen Anwohner wegen einem Parkplatz. Der Streit eskalierte und es kam zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Anwohners. Noch vor Eintreffen der Polizei fuhr der 33-Jährige mit dem Auto davon bis er kurz darauf zu Fuß zurückkehrte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem 33-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2 Promille. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Ein Fahrzeugschlüssel wurde nicht mitgeführt. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eröffnet. Gegen 01:50 Uhr wurde der 33-Jährige im Foltzring am Steuer seines Autos erneut angetroffen. Dem 33-Jährigen wurde wieder eine Blutprobe entnommen und eine weitere Trunkenheitsfahrt sowie ein Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Wie sich herausstellte, war das Auto nicht mehr versichert, weshalb eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz hinzukam. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und das Auto abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell